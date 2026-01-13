Angreifer Jeremy Arévalo weilt erst seit wenigen Tagen in Stuttgart. Nun hat er über die ersten Eindrücke in seiner neuen Umgebung gesprochen.
Beim 4:1-Sieg des VfB Stuttgart am vergangenen Samstag in Leverkusen jubelte er noch etwas verhalten. Man merkte Jeremy Arévalo an, dass er erst seit wenigen Wochen in Stuttgart weilt. Und dass der Sprung von der zweiten spanischen Liga aus Santander zum deutschen Europa-League-Teilnehmer ein großer ist. Dennoch beteuert der 20-jährige Ecuadorianer, sich in seiner neuen Umgebung sofort wohl zu fühlen. „Das gesamte Team hat mich sehr gut aufgenommen. Das ist eine Form der Wertschätzung, für die ich sehr dankbar bin“, sagte Arévalo in der neuesten Ausgabe von „Stadion Aktuell“ zum Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr).