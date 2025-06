Elektroautos in Stuttgart legen zu. Mehr als jeder fünfte in diesem Jahr neu zugelassene Pkw wird ausschließlich per Elektromotor angetrieben. Von Jahresbeginn bis Ende Mai waren dies 3534 Fahrzeuge, was einem E-Auto-Anteil an den Neuzulassungen von 20,9 Prozent entspricht. Dieser lag damit erstmals etwas höher als derjenige von Autos mit Benzinmotor, von denen 3506 Stück zugelassen wurden. Das entspricht einem Anteil von 20,8 Prozent. Dieselautos kamen auf 14,4 Prozent.