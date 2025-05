Ein Gefängnisausbruch in New Orlans beschäftigt die US-Behörden. Einigen der ausgebrochenen Häftlinge wird Mord zur Last gelegt.

In New Orleans im Süden der USA sind elf Häftlinge aus einem Gefängnis ausgebrochen. „Am frühen Morgen wurde uns mitgeteilt, dass etwa elf Personen aus einem Gefängnis in der Stadt geflohen sind“, sagte Christopher Goodly von der örtlichen Polizei am Freitag vor Journalisten. Alle von ihnen „werden als bewaffnet und gefährlich eingestuft“, fügte er hinzu.