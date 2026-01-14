New Year, new me? Welchen kleinen und großen Lastern wir Kesselbewohner:innen dieses Jahr den Kampf ansagen wollten – nur, um am Ende doch klein beizugeben.
14.01.2026 - 14:38 Uhr
Um Silvester herum scheint unsere Motivation unermesslich: Dann spannen die Hosen nach der Feiertags-Völlerei, in den Geldbeuteln sieht’s nach dem Geschenke-Marathon über die Königstraße eher mau aus und vom Alkoholkonsum sollte man vielleicht besser gar nicht erst anfangen. Kein Wunder also, dass uns das kommende Jahr wie ein echter Neuanfang vorkommt. Einer, in dem man plötzlich auf seine Ernährung achtet, den Yogakurs mehr als nur einmal im Quartal besucht und seine Finanzen im Griff hat.