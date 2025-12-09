Spätestens seit dem Amtsantritt von Präsident Trump sucht die AfD verstärkt die Nähe zu den US-Republikanern. Es gibt zwar auch Russland-Reisen, aber deutlich mehr Trips Richtung USA.
– Mehrere AfD-Bundestagsabgeordnete reisen erneut zur Kontaktpflege mit Präsident Donald Trumps Republikanern in die USA. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und außenpolitische Sprecher Markus Frohnmaier fliegt nach eigenen Angaben am Donnerstag wieder nach Washington. Zudem planen neben Frohnmaier mindestens acht weitere Bundestagsabgeordnete der AfD am Samstag den Besuch der jährlichen Gala des New York Young Republican Club, ein wichtiges Netzwerktreffen der Republikaner, wie der AfD-Politiker bestätigte.