Als Außenseiter gestartet - nun Favorit auf das Bürgermeisteramt von New York City: Der 33-Jährige linke Demokrat Zohran Mamdani will die Metropole gegen Trump verteidigen.

red/dpa 26.06.2025 - 07:08 Uhr

Nach einem spektakulären Sieg bei den demokratischen Vorwahlen nimmt der amerikanische Polit-Shootingstar Zohran Mamdani Kurs auf das Bürgermeisteramt in New York. Der erst 33-jährige Abgeordnete im Bundesstaat New York, der als krasser Außenseiter gestartet war, erklärte sich in der Nacht zum Mittwoch zum Gewinner im Kampf um die Nominierung der Demokraten für die Wahl Anfang November. In seiner Siegesrede kündigte der Parteilinke Mamdani unter lautem Jubel Widerstand gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump an.