Mitten im touristischen Herzen von New York fährt plötzlich ein Minivan in ein Paar. Die Frau stirbt am Unfallort. Es soll sich um Deutsche handeln. Der Fahrer flieht zunächst.

Im Herzen von New York soll einem Zeitungsbericht zufolge ein Ehepaar aus Deutschland von einem Auto angefahren worden sein. Die Frau sei noch am Unfallort nahe dem Bryant Park gestorben, schrieb die „New York Times“ unter Berufung auf einen Polizeisprecher der US-Metropole. Ihr Mann sei mit einer Schädelfraktur in ein Krankenhaus gebracht worden. Es werde erwartet, dass er überlebe, hieß es weiter. Der Fahrer floh vom Tatort, konnte aber laut der Zeitung später festgenommen werden.

Dass die 50-jährige Frau und ihr 55-jähriger Ehemann aus Deutschland stammen sollen, erfuhr die „New York Times“ eigenen Angaben zufolge von einem mit den Ermittlungen beauftragen Beamten.

Die New Yorker Polizei selbst schrieb in einem Post auf der Plattform X lediglich von Ermittlungen, die im Bereich der West 40 Street und 5th Avenue stattfänden und warnte vor Verkehrsbehinderungen. Über den Unfall selbst postete sie nichts.

Tödlicher Unfall in New York: Fahrer flieht

Der Unfall ereignete sich der Zeitung zufolge am Mittwochnachmittag (Ortszeit) auf der West 40th Street in der Nähe des Bryant Park. Ein Minivan habe die Kreuzung mit der Fifth Avenue blockiert, der Fahrer habe plötzlich zurückgesetzt und die beiden Fußgänger auf dem Zebrastreifen angefahren, schreibt die „New York Times“ unter Berufung auf interne Polizeidokumente. Das Paar sei dabei gegen einen Kastenwagen gedrückt worden, der an der Ampel stand.

Der Fahrer, ein 40-jähriger Mann, floh dem Zeitungsbericht zufolge zunächst. Polizeibeamte fanden das Fahrzeug demnach kurze Zeit später ein paar Straßen weiter und nahmen den Fahrer, den einzigen Insassen, in Gewahrsam.