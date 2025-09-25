Mitten im touristischen Herzen von New York fährt plötzlich ein Minivan in ein Paar. Die Frau stirbt am Unfallort. Es soll sich um Deutsche handeln. Der Fahrer flieht zunächst.
25.09.2025 - 11:17 Uhr
Im Herzen von New York soll einem Zeitungsbericht zufolge ein Ehepaar aus Deutschland von einem Auto angefahren worden sein. Die Frau sei noch am Unfallort nahe dem Bryant Park gestorben, schrieb die „New York Times“ unter Berufung auf einen Polizeisprecher der US-Metropole. Ihr Mann sei mit einer Schädelfraktur in ein Krankenhaus gebracht worden. Es werde erwartet, dass er überlebe, hieß es weiter. Der Fahrer floh vom Tatort, konnte aber laut der Zeitung später festgenommen werden.