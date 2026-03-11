Nach Informationen der „New York Times“ führte ein Fehler der US-Streitkräfte zu einem Raketenangriff auf eine iranische Schule mit mehr als 150 Toten. So eine vorläufige Untersuchung.
11.03.2026 - 18:15 Uhr
Nach Informationen der "New York Times" hat ein Fehler der US-Streitkräfte zu einem Raketenangriff auf eine iranische Schule mit womöglich mehr als 150 Toten geführt. Das habe eine US-Militäruntersuchung vorläufig ergeben, berichtete die Zeitung am Mittwoch. Danach wurden bei dem Angriff veraltete Daten des US-Militärgeheimdienstes DIA über die Zielumgebung genutzt. Die Untersuchung dauere weiter an, sagten US-Verantwortliche dem Blatt.