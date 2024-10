New York

Bei einem schicken Dinner spricht Donald Trump über seine Probleme mit der Justiz und teilt gleichzeitig gegen politische Gegner aus. Nicht alle sind von dem Event begeistert.

red/dpa 18.10.2024 - 06:44 Uhr

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat bei einer Benefizveranstaltung der katholischen Kirche seine juristischen Probleme zum Thema gemacht. „Heutzutage ist es wirklich ein Vergnügen, irgendwo in New York ohne eine Vorladung zu erscheinen“, sagte Trump bei seinem Auftritt vor führenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Medien in der Ostküstenmetropole.