Am 1. Januar wird Zohran Mamdani neuer Bürgermeister von New York. US-Präsident Donald Trump wollte seinen Sieg verhindern. Nun sendet er ein freundlicheres Signal.
17.11.2025 - 17:46 Uhr
Nach scharfen Attacken gegen den neu gewählten Bürgermeister seiner Heimatstadt New York hat US-Präsident Donald Trump nun doch Bereitschaft für ein Treffen mit Zohran Mamdani signalisiert. „Der Bürgermeister von New York würde sich gerne mit uns treffen“, sagte Trump vor Journalisten. Mamdani würde dafür gerne nach Washington kommen. „Wir werden etwas hinbekommen. Wir wollen, dass alles funktioniert für New York.“ Einen Termin für ein solches Treffen gebe es aber noch nicht, hieß es übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge vom Weißen Haus.