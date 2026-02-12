New Yorker Clubkultur So sieht der Maler James Bartolacci die Clubs in New York City
Queere Kultur in New York City ist gefährdet – der Maler James Bartolacci nimmt uns mit in die Nächte und die Clubs. Überzeugen die Bilder auch künstlerisch?
Queere Kultur in New York City ist gefährdet – der Maler James Bartolacci nimmt uns mit in die Nächte und die Clubs. Überzeugen die Bilder auch künstlerisch?
Aus neon-artigen Tönen und in neon-artigen Tönen, entwickelt jedoch aus Ölfarben mit hoher Sättigung, treten die Figuren in James Bartolaccis Bildern auf. Körper der Nacht sind zu sehen. Sie drehen sich ins Licht, verlieren sich im Rhythmus von House und Techno. James Bartolacci? 1988 in Easton im US-Staat Pennsylvania geboren, lebt der Maler heute in London. International gefragt, sind seine Bilder nun als Solo-Deutschland-Premiere in Stuttgart zu sehen – präsentiert von der Galerie Thomas Fuchs. Eröffnet wird die Schau am Freitag, 13. Februar, in den Räumen in der Augustenstraße 63.