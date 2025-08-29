Newcastle United Weshalb der neue Club von Nick Woltemade einer der reichsten der Welt ist
Geldsorgen kennt Newcastle United nicht: Der saudi-arabische Staatsfonds ist Großinvestor bei dem Premier-League-Club.
Der Start von Newcastle United in die neue Saison der Premier League war wesentlich schlechter als erhofft – was auch mit einem Spieler zu tun hat, über den nicht nur in der im Nordosten von England gelegenen 300 000-Einwohner-Stadt Newcastle upon Tyne heiß diskutiert wird, sondern auf der ganzen Insel. Alexander Isak, der Superstar des Teams, befindet sich im Streik. Der Schwede will unbedingt zum FC Liverpool, auch deshalb hat Newcastle United dem VfB Stuttgart ein Angebot von 85 Millionen Euro plus fünf Millionen Boni für Mittelstürmer Nick Woltemade gemacht. Womit wir beim zweiten Thema sind, das den Fußball in England beherrscht: Geld!