Der Super Bowl findet vor den Toren von San Francisco statt – auf dem Weg nach Hause werfen die 49ers den Titelverteidiger raus. Die Patriots jubeln erstmals seit sieben Jahren.
Die New England Patriots haben erstmals seit ihrem Super-Bowl-Sieg vor sieben Jahren - damals noch mit Tom Brady als Quarterback - wieder ein Playoff-Spiel in der NFL gewonnen. Gegen die Los Angeles Chargers holte das Football-Team um Bradys Nach-Nach-Nachfolger Drake Maye ein 16:3 und beendete eine Durststrecke für die lange so erfolgsverwöhnten Fans aus dem Großraum Boston. „Was ein Abend für die Abwehr“, sagte Maye. „Großartiger Sieg, das hat Spaß gemacht.“