Erneut sind die Buffalo Bills im Favoritenkreis auf den Super Bowl, erneut hat das Team einen starken Start in die Saison. Die Miami Dolphins verbauen sich den ersten Saisonsieg selbst.
19.09.2025 - 08:42 Uhr
Die Buffalo Bills haben auch das dritte Saisonspiel in der NFL gewonnen - und den Start der Miami Dolphins vollends verpatzt. Das 31:21 zum Start in die dritte Saisonwoche war die dritte Pleite für das Team um Quarterback Tua Tagovailoa. Ein Fehlpass des Spielmachers gut drei Minuten vor dem Ende der Partie beraubte Miami des Balles und der Hoffnung auf den ersten Sieg.