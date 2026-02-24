Die National Football League kommt zurück nach München – und bringt einen ganz besonderen Star mit: Beim dritten Gastspiel in der Allianz Arena dürfen sich deutsche Fans auf einen echten Local Hero freuen. Wer läuft diesmal vor heimischer Kulisse auf – und welches Team sorgt für das nächste Football-Fest?
Die Detroit Lions um den deutsch-amerikanischen Football-Star Amon-Ra St. Brown werden im Herbst ein NFL-Hauptrundenspiel in München bestreiten. Welches Team der Gegner sein wird sowie Termin und Kickoff-Zeit stehen noch nicht fest.