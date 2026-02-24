Die National Football League kommt zurück nach München – und bringt einen ganz besonderen Star mit: Beim dritten Gastspiel in der Allianz Arena dürfen sich deutsche Fans auf einen echten Local Hero freuen. Wer läuft diesmal vor heimischer Kulisse auf – und welches Team sorgt für das nächste Football-Fest?

Die Detroit Lions um den deutsch-amerikanischen Football-Star Amon-Ra St. Brown werden im Herbst ein NFL-Hauptrundenspiel in München bestreiten. Welches Team der Gegner sein wird sowie Termin und Kickoff-Zeit stehen noch nicht fest.

Detroit Lions mit Amon-Ra St. Brown spielen 2026 in München

Die Detroit Lions mit Amon-Ra St. Brown spielen 2026 in München. Der Gegner, Termin und die Uhrzeit des Spiels stehen jedoch noch nicht fest. Diese Details sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur erst mit der Veröffentlichung des kompletten Spielplans der National Football League für die Saison 2026 im Frühjahr bekanntgegeben werden.

St. Brown steht seit 2021 bei den Lions unter Vertrag. „Seitdem ich in die Liga gekommen bin, war es mein Traum, einmal im Heimatland meiner Mutter, Deutschland, zu spielen. Ich kann es kaum erwarten, vor den unglaublichen Fans zu spielen, die ich durch meine Besuche und Football-Camps in diesem Land kennengelernt habe“, sagte der Wide Receiver, der in Kalifornien geboren wurde und eine deutsche Mutter hat.

Wann startet der Vorverkauf für das NFL-Spiel in München?

Für die NFL ist es bereits das sechste reguläre Saisonspiel auf deutschem Boden – und das dritte in der Allianz Arena, dem Stadion des FC Bayern München, nach den Partien 2022 und 2024. Ein weiteres München-Spiel ist für 2028 geplant, während 2027 und 2029 Begegnungen in Berlin stattfinden sollen. Wann der Vorverkauf für das anstehende Spiel beginnt, ist bislang offen. Im vergangenen Jahr konnten sich Fans ab Juni Tickets für die November-Partie in Berlin sichern.

Das Interesse ist regelmäßig enorm: Zum Verkaufsstart reihen sich Hunderttausende Fans in die digitalen Warteschlangen ein. Nach Ligadaten zählt Deutschland rund 19 Millionen Football-Interessierte, etwa 3,6 Millionen davon verfolgen die NFL intensiv. Damit ist die Bundesrepublik der größte Markt der Liga außerhalb der USA.

Premiere in Paris, Rio und Melbourne

Die NFL treibt ihre Internationalisierung seit Jahren konsequent voran. Neben München sind für die kommende Saison weitere Spiele in London und Mexiko-Stadt sowie erstmals in Paris, Madrid, Melbourne und Rio de Janeiro vorgesehen. Auch Asien gilt als künftiger Austragungsort.

Ein verändertes Denken innerhalb der Clubs begünstigt die globale Expansion. Neue Märkte eröffnen zusätzliche Einnahmequellen. „In den USA sind deren Marketingaktivitäten auf einen bestimmten Radius um ihr Heimstadion beschränkt“, erklärte NFL-Deutschlandchef Alexander Steinforth zuletzt.