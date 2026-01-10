Viele NFL-Fans fragen sich zur Wild Card Round, wo die Playoff-Spiele in Deutschland im Free-TV und Pay-TV zu sehen sind und ob es eine kostenlose Streaming-Option gibt. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Übertragung der NFL-Playoffs.
Der Hype um American Football und die NFL wächst in Deutschland stetig weiter. Mittlerweile zählt die National Football League hierzulande zu den beliebtesten Sportligen überhaupt. Während der Saison werden NFL-Spiele auf verschiedenen Sendern und Plattformen live im Fernsehen und per Stream übertragen. Aufgrund der komplexen und breit gestreuten TV-Rechte kann jedoch selbst für langjährige Fans schnell der Überblick verloren gehen. Deshalb gibt es hier alle wichtigen Informationen zur Übertragung der NFL in der Wild Card Round.