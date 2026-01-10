Viele NFL-Fans fragen sich zur Wild Card Round, wo die Playoff-Spiele in Deutschland im Free-TV und Pay-TV zu sehen sind und ob es eine kostenlose Streaming-Option gibt. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Übertragung der NFL-Playoffs.

Der Hype um American Football und die NFL wächst in Deutschland stetig weiter. Mittlerweile zählt die National Football League hierzulande zu den beliebtesten Sportligen überhaupt. Während der Saison werden NFL-Spiele auf verschiedenen Sendern und Plattformen live im Fernsehen und per Stream übertragen. Aufgrund der komplexen und breit gestreuten TV-Rechte kann jedoch selbst für langjährige Fans schnell der Überblick verloren gehen. Deshalb gibt es hier alle wichtigen Informationen zur Übertragung der NFL in der Wild Card Round.

NFL Playoffs heute live im TV & Stream Hier bekommt ihr einen Überblick, welche Sender in Deutschland die Playoff-Spiele der NFL übertragen:

RTL: NFL live im Free-TV mit deutschem Kommentar

10.01.2025 - 22:30 Uhr: Carolina Panthers vs. L.A. Rams

11.01.2025 - 02:00 Uhr: Chicago Bears vs. Green Bay Packers

11.01.2025 - 19:00 Uhr: Jacksonville Jaguars vs. Buffalo Bills

11.01.2025 - 22:30 Uhr: Philadelphia Eagles vs. San Francisco 49ers

12.01.2025 - 02:00 Uhr: New England Patriots vs. L.A. Chargers

13.01.2025 - 02:15 Uhr: Pittsburgh Steelers vs. Houston Texans

DAZN: NFL live im kostenpflichtigen Stream mit deutschem Kommentar

DAZN Gamepass: NFL live im kostenpflichtigen Stream mit enlischem Kommentar

RTL und RTL+: NFL live im Free-TV und Livestream

Seit der vergangenen Saison werden NFL-Spiele im deutschen Free-TV vom Kölner Privatsender RTL übertragen. Auch weiterhin dürfen sich Football-Fans hierzulande auf bis zu drei Live-Spiele pro Woche freuen. Die Übertragungen laufen dabei entweder bei RTL selbst oder beim Spartensender NITRO, wobei der Großteil der Partien voraussichtlich erneut auf NITRO zu sehen sein wird.

Wie bereits im Vorjahr plant RTL, zwei Spiele pro Woche im frei empfangbaren Fernsehen zu zeigen. Ergänzend dazu wird ein weiteres NFL-Spiel exklusiv über die eigene Streamingplattform RTL+ angeboten. Für den Zugang ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich: Das Premium-Paket mit Werbung kostet 5,99 Euro im Monat, das Premium-Paket ohne Werbung 8,99 Euro. Das werbefreie Max-Paket ist für 12,99 Euro monatlich erhältlich. Neben den Live-Spielen während der regulären Saison überträgt RTL zudem sämtliche Playoff-Partien mit deutschem Kommentar.