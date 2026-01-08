Wie in jedem Jahr werden die NFL-Playoffs im Januar und Februar ausgetragen. Von der Wild Card Round bis hin zum Super Bowl LIX stehen zahlreiche Entscheidungsspiele an – hier gibt es den Überblick über alle Termine der NFL-Playoffs.

10. bis 13. Januar 2026: Wildcard Round

17. bis 19. Januar 2026: Divisional Round

25. bis 26. Januar 2026: Conference Finals

9. Februar 2026: Super Bowl LX

Spielplan der Wild Card Round 2026

In der Wild Card Round der NFL kommt es in diesem Jahr zu einer Reihe hochkarätiger Duelle. Den Auftakt machen am Samstag, den 10. Januar, die Los Angeles Rams, die um 22.30 Uhr auf die Carolina Panthers treffen. In der Nacht zu Sonntag folgt das traditionsreiche Aufeinandertreffen zwischen den Green Bay Packers und den Chicago Bears (11. Januar, 2.00 Uhr).

Am Sonntagabend stehen zwei weitere Spiele auf dem Programm: Zunächst empfangen die Jacksonville Jaguars um 19.00 Uhr die Buffalo Bills, ehe es um 22.30 Uhr zum Duell zwischen den Philadelphia Eagles und den San Francisco 49ers kommt. In der Nacht zu Montag kämpfen die New England Patriots und die Los Angeles Chargers (12. Januar, 2.00 Uhr) um den Einzug in die nächste Runde. Den Abschluss der Wild Card Round bilden schließlich am Dienstagmorgen die Pittsburgh Steelers gegen die Houston Texans (13. Januar, 2.15 Uhr). Für alle beteiligten Teams gilt dabei das gleiche Gesetz der Playoffs: Ein Sieg bedeutet das Weiterkommen, eine Niederlage das sofortige Saisonende.

Die Spiele im Überblick

Samstag, 10. Januar 2026 – 22:30 Uhr: Carolina Panthers vs. L.A. Rams

Sonntag, 11. Januar 2026 – 02:00 Uhr: Chicago Bears vs. Green Bay Packers

Sonntag, 11. Januar 2026 – 19:00 Uhr: Jacksonville Jaguars vs. Buffalo Bills

Sonntag, 11. Januar 2026 – 22:30 Uhr: Philadelphia Eagles vs. San Francisco 49ers

12. Januar 2026 – 02:00 Uhr: New England Patriots vs. L.A. Chargers

13. Januar 2026 – 02:15 Uhr: Pittsburgh Steelers vs. Houston Texans

Modus der NFL Playoffs 2025/26

Nach Abschluss der 18-wöchigen Regular Season haben sich in der NFL insgesamt 14 Teams für die Playoffs qualifiziert – jeweils sieben aus den Conferences NFC und AFC. Die beiden Mannschaften mit der besten Bilanz ihrer jeweiligen Conference erhalten dabei eine sogenannte Bye Week und steigen erst in der zweiten Playoff-Runde, der Divisional Round, in den Wettbewerb ein. In dieser Saison profitieren davon die Seattle Seahawks in der NFC sowie die Denver Broncos in der AFC.

Darüber hinaus wird innerhalb jeder Conference ein Ranking der sieben Playoff-Teilnehmer erstellt. Dieses sogenannte Seeding entscheidet über das Heimrecht und darüber, welche Teams in den einzelnen Runden aufeinandertreffen. Anders als in der NBA oder der NHL werden die NFL-Playoffs nicht in Serien ausgespielt. Stattdessen gilt das klassische K.-o.-Prinzip: Wer sein Spiel gewinnt, zieht in die nächste Runde ein, für den Verlierer ist die Saison unmittelbar beendet.

Übertragung der NFL Playoffs 2026

Viele Football-Fans stellen sich die Frage, wie sie die NFL Playoffs in dieser Saison live verfolgen können – im Free-TV oder per Stream. Die Antwort fällt erfreulich aus: RTL zeigt sämtliche Playoff-Spiele live und in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen.

Wer die Partien lieber im Livestream sehen möchte, kann auf das Streamingportal RTL+ ausweichen. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Zusätzlich sind alle Playoff-Spiele auch über den NFL Game Pass verfügbar, der in Deutschland über DAZN angeboten wird.

Die Übertragung der Playoffs 2025/26 im Überblick