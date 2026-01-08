Mit der Wild Card Round fällt in dieser Woche der Startschuss für die NFL-Playoffs 2025/26. Hier gibt es den Überblick, welche Teams im Einsatz sind, wann die Spiele stattfinden und wo die Partien live übertragen werden.
Nach 18 Wochen Regular Season haben sich in der National Football League 14 der insgesamt 32 Teams für die Playoffs qualifiziert. Die Denver Broncos und die Seattle Seahawks können die Wild Card Round dabei aussetzen: Als jeweils bestes Team ihrer Conference haben sie sich eine Bye Week gesichert und greifen erst in der Divisional Round ins Geschehen ein. Dort treffen sie auf das jeweils schlechteste noch verbliebene Team ihrer Conference. Für alle anderen Playoff-Teilnehmer gilt an diesem Wochenende hingegen ein klares Prinzip: Siegen und weiterkommen – oder verlieren und direkt in die Offseason gehen.