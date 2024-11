Thanksgiving und Football – eine unschlagbare Kombination! RTL bringt die amerikanische Feiertags-Tradition live ins deutsche Wohnzimmer und überträgt zwei Top-Spiele der NFL.

Katrin Jokic 25.11.2024 - 13:48 Uhr

Am Donnerstag ist es wieder soweit: Thanksgiving und Football gehen in den USA Hand in Hand – und auch deutsche Fans können live dabei sein. RTL überträgt zwei der traditionellen NFL-Spiele direkt ins heimische Wohnzimmer. Damit bringt der Sender die Feiertags-Atmosphäre und die Spannung der National Football League erstmals in diesem Jahr auf die Bildschirme.