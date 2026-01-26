Datum, Kickoff und Dauer für den Super Bowl 2026

Der 60. Super Bowl wird in der Nacht von Sonntag, dem 8. Februar, auf Montag, dem 9. Februar 2026, ausgetragen. Kickoff ist um 00:30 Uhr deutscher Zeit.

Aufgrund der nächtlichen Kickoff-Zeit fragen sich hierzulande viele Football-Fans, wie lange der Super Bowl gehen wird. Grundsätzlich umfasst ein Footballspiel 4 mal 15 Minuten Spielzeit, also 60 Minuten. Durch die Unterbrechungen, bei denen die Zeit gestoppt wird, verlängert sich ein Footballspiel auf durchschnittlich 3 Stunden und 15 Minuten. Beim Super Bowl müssen deutsche Fans sogar noch länger wachbleiben, da es eine Halbzeitshow gibt, die gegen 2 Uhr starten wird. Zudem kann ein NFL-Finale auch in die Overtime gehen. So beträgt die durchschnittliche Dauer eines Super Bowl etwa vier Stunden.