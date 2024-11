Drei packende Spiele, große Emotionen und Football pur: RTL bringt die Highlights der NFL Week 11 direkt ins Wohnzimmer – von hitzigen Division-Duellen bis zu Offensivkrachern ist alles dabei.

Katrin Jokic 15.11.2024 - 14:27 Uhr

Die NFL-Saison 2024 geht in die heiße Phase, und Week 11 bietet wieder alles, was das Football-Herz begehrt. RTL präsentiert am Sonntag drei spannende Partien, die sowohl eingefleischte Fans als auch Gelegenheitszuschauer begeistern dürften. Ob Division-Rivalitäten, Offensivspektakel oder entscheidende Matchups im Kampf um die Playoffs – die Spiele versprechen Hochspannung und beste Unterhaltung.