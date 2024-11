Die NFL-Saison 2024 steuert auf die entscheidende Phase zu, und Week 12 hält wieder hochkarätige Duelle bereit. Am Sonntag präsentiert RTL drei packende Partien, die sowohl die Herzen von Football-Fans als auch Neulingen höherschlagen lassen. Ob traditionsreiches Division-Duell, Aufeinandertreffen von Star-Quarterbacks oder der Kampf um Playoff-Platzierungen – diese Spiele versprechen Spannung pur.

Diese NFL-Spiele gibt es in Woche 12 bei RTL (24. November 2024):

19:00 Uhr: Minnesota Vikings @ Chicago Bears (im Stream bei RTL+)

19:00 Uhr: Kansas City Chiefs @ Carolina Panthers (Free-TV und im Stream bei RTL+)

22:25 Uhr: San Francisco 49ers @ Green Bay Packers (Free-TV und im Stream bei RTL+)

In diesem traditionsreichen NFC-North-Duell treffen die Minnesota Vikings auf die Chicago Bears. Die Vikings, angeführt von Quarterback Sam Darnold, streben an, ihre starke Saison fortzusetzen. Mit einer Bilanz von 8–2 und einer drei Spiele andauernden Siegesserie sind sie in Topform. Die Bears hingegen kämpfen mit einer durchwachsenen Saison und hoffen, vor heimischem Publikum im Soldier Field einen wichtigen Sieg einzufahren.

Die Kansas City Chiefs, angeführt von Star-Quarterback Patrick Mahomes, reisen zu den Carolina Panthers. Die Chiefs, bekannt für ihre explosive Offensive, treffen auf eine Panthers-Defense, die bestrebt ist, Mahomes unter Druck zu setzen. Auf der anderen Seite des Balls steht Panthers-Quarterback Bryce Young, der gegen die erfahrene Chiefs-Defense bestehen möchte.

Ein Klassiker der NFL erwartet die Fans, wenn die San Francisco 49ers auf die Green Bay Packers treffen. Die 49ers, mit ihrer dominanten Defense und vielseitigen Offensive um Quarterback Brock Purdy, wollen im Lambeau Field bestehen. Die Packers setzen auf die Fähigkeiten von Quarterback Jordan Love und den Heimvorteil, um einen wichtigen Sieg im Playoff-Rennen zu erringen. Dieses Duell verspricht hochklassigen Football und könnte entscheidend für die Playoff-Platzierungen beider Teams sein.

Hier kann man ebenfalls NFL-Spiele gucken:

NFL Game Pass Amazon Channel*

DAZN

NFL GamePass auf YouTube (in Kooperation mit DAZN)

*ANZEIGE

Weitere NFL-Spiele in Woche 12

Freitag, 22.11.2024

Pittsburgh Steelers @ Cleveland Browns

Sonntag, 24.11.2024

Tennessee Titans @ Houston Texans

Detroit Lions @ Indianapolis Colts

New England Patriots @ Miami Dolphins

Tampa Bay Buccaneers @ New York Giants

Dallas Cowboys @ Washington Commanders

Denver Broncos @ Las Vegas Raiders

Arizona Cardinals @ Seattle Seahawks

Montag, 25.11.2024

Philadelphia Eagles @ Los Angeles Rams

Dienstag, 26.11.2024

Baltimore Ravens @ Los Angeles Chargers

Die Atlanta Falcons, Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Jacksonville Jaguars, New Orleans Saints und die New York Jets sind in Woche 11 in der Bye-Week und haben somit kein Spiel.

NFL bei RTL: Das Team

Das RTL-Team bei den NFL-Übertragungen besteht aus einem erfahrenen Mix aus Kommentatoren und Experten, die verschiedene Perspektiven des Spiels abdecken. Patrick „Coach“ Esume bringt als ehemaliger Football-Trainer umfassende taktische Einsichten, während die früheren NFL-Spieler Björn Werner, Sebastian Vollmer und Markus Kuhn ihre Erfahrungen als Profis einfließen lassen und Einblicke ins Spielgeschehen bieten. Jan Stecker führt als Moderator durch die Sendungen, begleitet von Florian „Schmiso“ Schmidt-Sommerfeld und Jana Wosnitza, die das Team journalistisch ergänzen. Mitja Lafere rundet die Berichterstattung ab und sorgt für zusätzliche Hintergrundinformationen rund um die NFL sowie einen Überblick über die Trends auf Social Media.