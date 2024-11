26.11.2024 - 11:30 Uhr , aktualisiert am 29.11.2024 - 08:00 Uhr

In Woche 13 der NFL stehen am 1. Dezember spannende Duelle wie das AFC-North-Duell Steelers gegen Bengals auf dem Spielplan – live im TV und Stream.

Katrin Jokic 26.11.2024 - 11:30 Uhr

Woche 13 ist im NFL-Kalender eine ganz besondere Woche, auch für die Fans in Deutschland. Denn neben den üblichen Spielen am Sonntag überträgt RTL auf RTL Nitro auch am Donnerstag, den 28.11. zwei NFL-Spiele. Der Grund: Thanksgiving!