Thanksgiving und NFL – diese Verbindung sorgt für ein besonderes Football-Fest auf RTL Nitro. Neben den Sonntagsspielen bringt Woche 13 am Donnerstag zwei weitere spannende Partien ins Free-TV und den Stream.

Katrin Jokic 26.11.2024 - 11:30 Uhr

Woche 13 ist im NFL-Kalender eine ganz besondere Woche, auch für die Fans in Deutschland. Denn neben den üblichen Spielen am Sonntag überträgt RTL auf RTL Nitro auch am Donnerstag, den 28.11. zwei NFL-Spiele. Der Grund: Thanksgiving!