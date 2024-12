Auch in Woche 14 der NFL-Saison gibt es für Fans wieder packenden Football auf RTL und RTL+. Mit den spannenden Begegnungen Jets gegen Dolphins, Browns gegen Steelers und Bills gegen Rams stehen gleich drei brisante Duelle auf dem Programm, die sowohl Playoff-Hoffnungen als auch Division-Rivalitäten in den Mittelpunkt rücken. Ob im Free-TV oder im Stream – ein spannender Football-Sonntag ist garantiert!

Diese NFL-Spiele gibt es in Woche 14 bei RTL (8. Dezember 2024):

19:00 Uhr: New York Jets @ Miami Dolphins (Free-TV und im Stream bei RTL+)

19:00 Uhr: Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers (im Stream bei RTL+)

22:25 Uhr: Buffalo Bills @ Los Angeles Rams (Free-TV und im Stream bei RTL+)

Am Sonntag treffen die New York Jets auf die Miami Dolphins in einem wichtigen AFC-East-Duell. Die Dolphins gehen mit klaren Playoff-Ambitionen als Favorit ins Spiel, obwohl sie in dieser Saison auch mehr Niederlagen als Siege verzeichnen. Die Jets mit Aaron Rodgers als Quarterback kämpfen trotz einer enttäuschenden Saison um ein Zeichen des Aufschwungs.

In einem AFC-North-Duell treffen die Cleveland Browns auf die Pittsburgh Steelers. Die Steelers führen die Division mit einer Bilanz von 9 Siegen und 3 Niederlagen an, während die Browns mit 3 Siegen und 9 Niederlagen am Tabellenende stehen. Im letzten Aufeinandertreffen vor zwei Wochen überraschten die Browns dennoch mit einem 24:19-Sieg im Schneetreiben. Die Steelers streben eine Revanche an, während die Browns versuchen, ihre Saisonbilanz zu verbessern.

Im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, treffen die Buffalo Bills auf die Los Angeles Rams. Die Bills gehen mit einer beeindruckenden Bilanz von 10 Siegen und 2 Niederlagen in die Partie und führen die AFC East an. Zuletzt überzeugten sie mit einem dominanten Sieg gegen die San Francisco 49ers. Die Rams stehen mit 6 Siegen und 6 Niederlagen auf dem dritten Platz der NFC West. Nach einem knappen Erfolg über die New Orleans Saints hoffen sie, ihre Playoff-Chancen zu wahren.

Weitere NFL-Spiele in Woche 12

Freitag, 6. Dezember 2024

Green Bay Packers @ Detroit Lions

Sonntag, 8. Dezember 2024

Atlanta Falcons @ Minnesota Vikings

New Orleans Saints @ New York Giants

Carolina Panthers @ Philadelphia Eagles

Las Vegas Raiders @ Tampa Bay Buccaneers

Jacksonville Jaguars @ Tennessee Titans

Seattle Seahawks @ Arizona Cardinals

Chicago Bears @ San Francisco 49ers

Montag, 9. Dezember 2024

Los Angeles Chargers @ Kansas City Chiefs

Dienstag, 10. Dezember 2024

Cincinnati Bengals @ Dallas Cowboys

Die Baltimore Ravens, Denver Broncos, Houston Texans, Indianapolis Colts, New England Patriots und die Washington Commanders sind in Woche 14 in der Bye-Week und haben somit kein Spiel.

NFL bei RTL: Das Team

Das RTL-Team bei den NFL-Übertragungen besteht aus einem erfahrenen Mix aus Kommentatoren und Experten, die verschiedene Perspektiven des Spiels abdecken. Patrick „Coach“ Esume bringt als ehemaliger Football-Trainer umfassende taktische Einsichten, während die früheren NFL-Spieler Björn Werner, Sebastian Vollmer und Markus Kuhn ihre Erfahrungen als Profis einfließen lassen und Einblicke ins Spielgeschehen bieten. Jan Stecker führt als Moderator durch die Sendungen, begleitet von Florian „Schmiso“ Schmidt-Sommerfeld und Jana Wosnitza, die das Team journalistisch ergänzen. Mitja Lafere rundet die Berichterstattung ab und sorgt für zusätzliche Hintergrundinformationen rund um die NFL sowie einen Überblick über die Trends auf Social Media.