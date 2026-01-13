Die Texans bejubeln erstmals in ihrer Geschichte auswärts einen Sieg in den Playoffs. Für den Stuttgarter Jakob Johnson gibt es damit eine weitere Chance auf einen Einsatz.
13.01.2026 - 07:17 Uhr
Die Pittsburgh Steelers haben ihr Playoff-Heimspiel gegen die Houston Texans verloren und damit womöglich die NFL-Karriere von Quarterback-Star Aaron Rodgers beendet. Die Texans holten in Pittsburgh ein am Ende deutliches 30:6, verbuchten den ersten Auswärtssieg ihrer Playoff-Geschichte und treffen nun am kommenden Sonntag in der Divisional-Round auf die New England Patriots.