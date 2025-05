Die Edmonton Oilers feiern im Halbfinale der NHL-Playoffs einen souveränen Heimsieg gegen die Dallas Stars. Das Finale rückt für den deutschen Superstar Leon Draisaitl immer näher.

dpa 26.05.2025 - 00:02 Uhr

Edmonton - Die Edmonton Oilers um Eishockey-Superstar Leon Draisaitl haben einen großen Schritt in Richtung Stanley Cup in der Profiliga NHL gemacht. Das Team aus Kanada gewann im Finale der Western Conference das dritte Spiel gegen die Dallas Stars deutlich mit 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) und übernahm damit erstmals in der Serie im Modus Best-of-seven die Führung.