Nice try, Stuttgart: Europaviertel Mailand oder Madrid? Hauptsache nicht wie in Italien
In unserer Reihe „Nice try, Stuttgart“ besuchen wir Orte in der Landeshauptstadt, die verbesserungswürdig sind. Im Europaviertel wurden wir nicht enttäuscht.
In unserer Reihe „Nice try, Stuttgart“ besuchen wir Orte in der Landeshauptstadt, die verbesserungswürdig sind. Im Europaviertel wurden wir nicht enttäuscht.
Massiv und dicht bebaut, ganzjährig vertrocknete und schmuddelig aussehende Brachflächen, wild parkende Autos und kaum Bäume: Das Europaviertel in der unmittelbaren Nähe des Stuttgarter Hauptbahnhofs ist wahrlich kein architektonisches Schmuckstück. Klar lässt sich über Geschmack streiten, ein sinnliches Erlebnis ist ein Spaziergang durch dieses Viertel allemal, wenn auch von faszinierend verstörend.