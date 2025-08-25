Massiv und dicht bebaut, ganzjährig vertrocknete und schmuddelig aussehende Brachflächen, wild parkende Autos und kaum Bäume: Das Europaviertel in der unmittelbaren Nähe des Stuttgarter Hauptbahnhofs ist wahrlich kein architektonisches Schmuckstück. Klar lässt sich über Geschmack streiten, ein sinnliches Erlebnis ist ein Spaziergang durch dieses Viertel allemal, wenn auch von faszinierend verstörend.

„I’m with stupid“

Wir starten an der Stadtbahnhaltestelle Budapester Platz, die direkt ins Herz des Viertels führt. Neben einem der meistfotografiertesten Stuttgarter Bauwerke, der Stadtbibliothek, die als eine der schönsten Bibliotheken weltweit gilt, dehnt sich das Milaneo aus. Das Shoppingcenter war im Oktober 2014 fast zeitgleich mit dem Gerber am anderen Ende der Innenstadt eröffnet worden und zählt laut Management etwa 30 000 Besucher täglich im Durchschnitt. Der dreiteilige Gebäudekomplex beherbergt auf rund 43 000 Quadratmeter Verkaufsfläche hunderte Shops und Gastros, Mietwohnungen, Büros und ein Hotel. Never forget, als ein Stuttgarter Künstlerkollektiv 2016 mit einem Riesenbanner an der Stadtbibliothek für Aufsehen sorgte. „I’m with stupid“ war darauf zu lesen. Der Pfeil zeigte in Richtung Milaneo.

Dann lieber nach Lissabon

Mit Konsum- und Kapitalismuskritik ist man an diesem Mittwochnachmittag vielleicht besser im Marx-Lesekreis aufgehoben als am Mailänder Platz, der in der menschenfeindlichen Betonwüste, die ihn umgibt, doch noch einen Restfunken Hoffnung (und im Sommer Abkühlung) versprüht. Hier findet man nämlich auch Stuttgarts größten Brunnen, der stolze 80 Meter Länge misst.

Apropos Mailand. Die Straßen und Plätze des jüngsten Stuttgarter Stadtquartiers wurden zwar nach europäischen Städten mit schönen Plätzen inklusive Aufenthaltsqualität wie Budapest, Oslo, Paris und Lissabon benannt. Das war es dann aber auch schon. Keine Trinkwasserbrunnen, zero Sonnensegel, kaum Beschattung an den Stadtbahnschneisen und von begrünten Fassaden kann man hier nur träumen, obwohl sie eigentlich am 60 Meter hohen Hotel-Tower, der skandalös die schöne Stadtbibliothek verdeckt, eingeplant waren. Am Tower selbst haben sich statt grüner Ranken bereits mehrfach Platten gelöst. Herrlich oder?

Unser trostloser Spaziergang neigt sich dem Ende zu. Es geht zwischen großen anonymen Gebäudekomplexen in Richtung Hauptbahnhof. Als Fußgänger:in fühlt man sich hier wie ein Fremdkörper, der nur schnell durch den Stadtraum geschleust werden soll. Ein Dialog, ein Aufeinandertreffen von Architektur und Leben findet hier nicht statt. Kaltes Glas, monotone Fassaden, Blöcke ohne Seele – ein lebendiger Bezirk mit Straßencafés, einer einladenden Grundstimmung, kleinen Läden und Plätzen, die nicht nur mit Konsum funktionieren, würde jetzt gut tun. Gut, ich gehe ja schon. Auf in den Stuttgarter Süden!

Dieser Artikel erschien erstmals im Februar 2024 und wurde im August aktualisiert.