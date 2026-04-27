Die Gerhart-Hauptmann-Realschule in Leonberg ist Schauplatz eines großen Einsatzes von Rettungskräften geworden: Am Montagmittag wurde dort Reizgas freigesetzt.
27.04.2026 - 15:36 Uhr
Erneut ist an einer Leonberger Schule Reizgas versprüht worden. Nach einem Vorfall im März am Johannes-Kepler-Gymnasium (JKG) musste an diesem Montagmittag die benachbarte Gerhart-Hauptmann-Realschule evakuiert werden. Wie Yvonne Schächtele, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg auf Nachfrage mitteilt, hatte ein Hausmeister das Gas in der Jungentoilette eines Nebengebäudes wahrgenommen und die Einsatzkräfte alarmiert.