Derzeit sind ohnehin schon drei Bürgerbüros in großen Stuttgarter Stadtbezirken geschlossen. Jetzt kommt ein viertes hinzu – wegen starken Mäusebefalls.
07.10.2025 - 15:14 Uhr
Für alle, die in Stuttgart einen Gang auf eines der Bürgerbüros planen, gibt es die nächste Hiobsbotschaft. Besonders für Bewohnerinnen und Bewohner des Stuttgarter Südens. Denn wie die Stadt am Dienstag mitteilt, bleibt das dortige Bürgerbüro wochenlang geschlossen. Erst Ende Oktober soll es voraussichtlich wieder geöffnet werden.