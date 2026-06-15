Nichtraucherschutz in BW Soll das der Bürokratieabbau sein?
Das neue Nichtraucherschutzgesetz lässt Kommunen ratlos zurück. Wenn Bürokratieabbau so aussieht, braucht die Landesregierung Hilfe.
Das neue Nichtraucherschutzgesetz lässt Kommunen ratlos zurück. Wenn Bürokratieabbau so aussieht, braucht die Landesregierung Hilfe.
Das neue Nichtraucherschutzgesetz in Baden-Württemberg stößt in den Kommunen auf wenig Gegenliebe. Nachdem der Tübinger OB Boris Palmer (parteilos) sich als erster aus dem Fenster gelehnt hatte und das Gesetz als nicht praktikabel bezeichnete, schütteln inzwischen auch andere Oberbürgermeister den Kopf – der Stuttgarter Frank Nopper (CDU) etwa.