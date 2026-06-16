Das Gesundheitsministerium hat auf die Kritik am neuen Nichtraucherschutzgesetz mehrerer Oberbürgermeister und Kommunen reagiert. Der Tübinger OB Boris Palmer (parteilos) und der Stuttgarter OB Frank Nopper (CDU) hatten zuvor bemängelt, das Gesetz definiere vor allem nicht klar, wo genau das Rauchen an Bushaltestellen verboten sei, und sich an schwammigen Vorgaben gestört („erwartbare Länge des Fahrzeugs“).

Gesundheitsminister Oliver Hildenbrand (Grüne) ging am Dienstag in Stuttgart vor Journalisten auf die Kritik ein. Er betonte zwar, dass manche Kommunen keine Probleme mit der neuen Regelung hätten. Aber er sagte auch: „Natürlich nehmen wir alle Rückmeldungen, die wir bekommen, ernst.“

Appell an gesunden Menschenverstand

Da es seinem Ministerium ein wichtiges Anliegen sei, dass Gesetze gut umsetzbar und vollziehbar sind, werde es die Anwendungshinweise zum Landesnichtraucherschutz aktualisieren, „insbesondere mit Blick auf die Haltestellenregelung“.

Hildenbrand sieht eine gute Orientierung in bereits bestehenden Regelungen. Als Beispiel führte er das Halteverbot in Bushaltestellennähe an, wonach 15 Meter vor und nach einem Haltestellenschild keine anderen Fahrzeuge parken dürfen. Außerdem appellierte er an den gesunden Menschenverstand: „Alle Menschen wissen meiner Erfahrung nach, wo sie auf einen Bus oder auf eine Straßenbahn warten müssen.“

Auch Ministerpräsident Cem Özdemir (ebenfalls Grüne) meldete sich zum Thema zu Wort. Neue Gesetze wolle die Regierung „unbürokratisch umsetzen“. Einen kleinen, augenzwinkernden Seitenhieb Richtung Boris Palmer, der als enger Vertrauter Özdemirs gilt, konnte er sich allerdings nicht verkneifen.

Seitenhieb Richtung Palmer

„Ich stelle mir vor: Mein Freund Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen, steht an der Bushaltestelle und neben ihm raucht einer. Der wäre doch der erste, der sofort die Personalien feststellen würde.“ Er vermute, dass Palmer auch „umgekehrt Kritik“ üben würde, „wenn wir da nix machen“ hinsichtlich Nichtraucherschutz.

Palmer selbst ließ den Versuch der Landesregierung, die Wogen zu glätten, nicht unkommentiert. Hildenbrands Vorstoß, die Anwendungsvorschrift zu aktualisieren, schaffe zwar mehr Klarheit, sagte er der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Es führt aber zu immensen Investitionen, um es rechtssicher zu markieren.“ Deshalb sei es nicht sinnvoll. „Weder die Raucher noch die Bürger laufen mit einem Zollstock herum“, sagte Palmer. Er befürworte darum auch weiterhin einen entsprechenden Vorschlag des Normenkontrollrats (NKR), wonach das Rauchen im Bereich von Wartehäuschen verboten werden sollte.