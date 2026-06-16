Nichtraucherschutz in BW Nach Kritik an Gesetz: Anwendungsvorschrift wird aktualisiert
Mehrere Oberbürgermeister und Kommunen kritisieren das neue Landesnichtraucherschutzgesetz, das unkonkret sei. Nun reagiert das Gesundheitsministerium.
Mehrere Oberbürgermeister und Kommunen kritisieren das neue Landesnichtraucherschutzgesetz, das unkonkret sei. Nun reagiert das Gesundheitsministerium.
Das Gesundheitsministerium hat auf die Kritik am neuen Nichtraucherschutzgesetz mehrerer Oberbürgermeister und Kommunen reagiert. Der Tübinger OB Boris Palmer (parteilos) und der Stuttgarter OB Frank Nopper (CDU) hatten zuvor bemängelt, das Gesetz definiere vor allem nicht klar, wo genau das Rauchen an Bushaltestellen verboten sei, und sich an schwammigen Vorgaben gestört („erwartbare Länge des Fahrzeugs“).