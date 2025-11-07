 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Baden-Württemberg

  4. Mehr Konsequenz wünschenswert

Nichtraucherschutz Mehr Konsequenz wünschenswert

Nichtraucherschutz: Mehr Konsequenz wünschenswert
1
An vielen öffentlichen Orten wird Rauchen verboten – aber nicht überall. Foto: dpa

Inhaltlich bleibt das Gesetz zum Nichtraucherschutz halb gar, kommentiert Christian Gottschalk. Die Einbeziehung der Bürger hat funktioniert.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Es gibt gibt zwei Ebenen, auf denen das Nichtraucherschutzgesetz betrachtet werden muss. Die rein inhaltliche – und die seiner Geburt, bei der es viel um Demokratie-Theorie und Bürgermitbestimmung geht. Inhaltlich bleibt das nun geplante Regelwerk der Landesregierung halb gar. Dass Rauchen schadet – dem Raucher selbst und allen, die drumrum stehen –, das ist keine neue Erkenntnis. Dass es künftig im Südwesten weniger Bereiche geben soll, an dem der Qualm zur Entfaltung kommt, ist also gut. Dass es noch immer Orte gibt, an denen Nichtraucher den blauen Dunst erdulden müssen, ist schlecht. Da wäre unter dem Strich mehr Konsequenz der Entscheider wünschenswert gewesen.

 

Ideengeber mit Bravour

Eine Konsequenz, die sich – und damit geht es übergangslos in die zweite Ebene – die am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Bürger gewünscht haben. Die engagierten Männer und Frauen sind letztlich nur zum Teil erhört worden. Erst den Bürgerwillen einzufordern, ihn dann aber nicht zu befolgen, ist ein gefährliches Vorgehen. Der Vorwurf, dass die da oben sowieso machen, was sie wollen, steht da schnell im Raum.

Das aber wäre zu einfach gedacht. Bürgerforen wie im Südwesten sind Ideen- , aber keine Ersatzgesetzgeber. Die Funktion des Ideengebers hat das Forum mit Bravour ausgefüllt. Und ganz nebenbei gelernt, dass in der Politik am Ende nicht zwangsweise immer die besseren Argumente siegen.

Weitere Themen

Nichtraucherschutz: Mehr Konsequenz wünschenswert

Nichtraucherschutz Mehr Konsequenz wünschenswert

Inhaltlich bleibt das Gesetz zum Nichtraucherschutz halb gar, kommentiert Christian Gottschalk. Die Einbeziehung der Bürger hat funktioniert.
Von Christian Gottschalk
In Heilbronn geborener 22-Jähriger: Mach Mordurteil: „Wollhaus-Raser“ soll in die Türkei abgeschoben werden

In Heilbronn geborener 22-Jähriger Mach Mordurteil: „Wollhaus-Raser“ soll in die Türkei abgeschoben werden

Das Mordurteil gegen den sogenannten Wollhaus-Raser ist rechtskräftig. Nun droht ihm die Abschiebung – doch der 22-Jährige kann noch klagen.
In Gebiet des Ortenaukreises: Vogelgrippe erreicht Grenzregion – Stallpflicht in Kraft

In Gebiet des Ortenaukreises Vogelgrippe erreicht Grenzregion – Stallpflicht in Kraft

Nach einem Ausbruch bei Straßburg gilt in einem sehr kleinen Gebiet des Ortenaukreises Stallpflicht für Geflügelhalter. Auch Vogelmärkte und Betriebe sind von neuen Regeln betroffen.
Familienausflüge: 7 tolle Orte fürs Wochenende

Familienausflüge 7 tolle Orte fürs Wochenende

Sieben Ideen für Ausflüge, die der ganzen Familie Spaß machen, solang es noch warm ist: vom Schaichtal im Schönbuch über die Hohenheimer Gärten bis zum Felsenmeer im Wental.
Von Theresa Schäfer
Anlagebetrug: Ehepaar aus Baden-Württemberg verliert gesamte Ersparnisse

Anlagebetrug Ehepaar aus Baden-Württemberg verliert gesamte Ersparnisse

Ein Ehepaar aus Baden-Württemberg verliert seine gesamten Ersparnisse an Anlagebetrüger: Mehrere Hunderttausend Euro flossen an Kriminelle.
Stadtverwaltung offline: Ungewöhnliche Aktivitäten – Ludwigshafen schaltet Systeme ab

Stadtverwaltung offline Ungewöhnliche Aktivitäten – Ludwigshafen schaltet Systeme ab

Telefon tot, E-Mails lahmgelegt: Nach rätselhaften Zugriffen ist Ludwigshafens Stadtverwaltung offline. Was steckt hinter den mysteriösen Vorgängen?
Nichtraucherschutzgesetz: Im Bierzelt bleibt die Kippe erlaubt

Nichtraucherschutzgesetz Im Bierzelt bleibt die Kippe erlaubt

Mit einem neuen Gesetz werden Zigaretten aus zahlreichen öffentlichen Orten verbannt. Aber nicht von überall. Zwischen Freibad und Festzelt soll es künftig Unterschiede geben.
Von Christian Gottschalk
Kontaminierung im Kreis Karlsruhe: Zehntausende Bürger sollen Trinkwasser abkochen

Kontaminierung im Kreis Karlsruhe Zehntausende Bürger sollen Trinkwasser abkochen

In Stutensee und Büchenau könnten E.-coli-Bakterien im Leitungswasser sein. Was zehntausende Betroffene jetzt beachten müssen – und wann mit Entwarnung zu rechnen ist.
Urteil in Baden-Württemberg: Wettbüro darf in Nähe von Grundschul-Turnhalle eröffnen

Urteil in Baden-Württemberg Wettbüro darf in Nähe von Grundschul-Turnhalle eröffnen

Ein Wettbüro darf in St. Leon-Rot auch in der Nähe einer Grundschul-Turnhalle eröffnen: Das hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe entschieden.
COP30 will Regenwälder retten: Auch der deutsche Wald verliert seine Funktion für den Klimaschutz

COP30 will Regenwälder retten Auch der deutsche Wald verliert seine Funktion für den Klimaschutz

Bei der Weltklimakonferenz in Brasilien ist ein wichtiges Thema, die Regenwälder zu retten und damit deren Funktion als CO2-Speicher. Aber wie steht es eigentlich um den Wald bei uns?
Von Thomas Faltin
Weitere Artikel zu Nichtraucherschutz Gesetz Bürgerbeteiligung Kommentar Festzelt Biergarten
 