Der Nationalstürmer trifft erstmals seit seinem Wechsel nach England wieder auf einen Bundesliga-Club. Kann der Newcastle-Neuzugang seinen Siegerjubel auch bei Leverkusen zeigen?

– Im Trikot von Newcastle United kehrt Nick Woltemade zurück auf einen deutschen Fußballplatz. Zum ersten Mal seit seinem Abschied aus Stuttgart trifft der 1,98-Meter-Stürmer wieder auf einen Gegner aus der Bundesliga. Der rund 90 Millionen Euro teure Neuzugang, der in Englands Norden bereits zum Publikumsliebling avancierte, will auch im Champions-League-Duell bei Bayer Leverkusen am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) Akzente setzen.

Vom unscheinbaren Nachwuchstalent bei Werder Bremen hat sich der 23-Jährige zu einem Angreifer entwickelt, der körperliche Präsenz, Dynamik und Spielintelligenz vereint. Eine Entwicklung, die rasant Fahrt aufnahm: Im Mai gewann Woltemade mit dem VfB den DFB-Pokal, stand im Juni im U21-EM-Finale und wechselte nach monatelangem Wirbel als Rekordtransfer der Schwaben im August nach Newcastle.

Schneller Durchbruch trotz großem Preisschild

Dort startete er fulminant: Sieben Treffer in 19 Pflichtspielen, darunter direkt beim Debüt der entscheidende Treffer sowie weitere Tore im Ligapokal und in der Königsklasse, machten den Neuzugang schnell zum gefeierten Hoffnungsträger. „Diese Intensität war neu für mich. Ich habe aber schnell aufgeholt, das belegen auch meine Athletikwerte. Heute packe ich 90 Minuten in der Premier League ohne Probleme“, sagte Woltemade kürzlich dem „Stern“.

Die Anpassung an die körperliche und spielerische Härte der englischen Liga meisterte der Kreativspieler mit der 80er-Jahre-Frisur überraschend schnell - und überzeugt nicht nur die Fans der „Magpies“. „Woltemade ist mit einem großen Preisschild gekommen, da wird einiges erwartet. Manche sind daran zerbrochen, er nicht. Weil er ein besonnener Typ ist, der das ausblendet“, sagte Sky-Experte Didi Hamann, der einst selbst für Newcastle auflief, dem „Kicker“.

„Big Nick“ überzeugt auch im Nationaltrikot

Auch in der deutschen Nationalmannschaft, wo Woltemade erst im Sommer debütierte, hinterließ er direkt Eindruck. In der WM-Qualifikation füllte „Big Nick“ die Lücke im deutschen Angriff nach mehreren Ausfällen nahezu im Alleingang und traf in sechs Spielen viermal für das DFB-Team. Für die WM im kommenden Jahr gilt er als aussichtsreicher Kandidat für die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Ganz anders läuft es beim Gegner-Kapitän: Robert Andrich verlor seinen Platz in der Nationalmannschaft. Durch seine zuletzt starken Leistungen im Abwehrzentrum der Werkself könnte er sich jedoch für ein Wiedersehen mit Woltemade im Nationaltrikot empfehlen. Bislang standen beide im DFB-Dress nur drei Minuten zusammen auf dem Platz – beim WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland, als Woltemade mit seinem Debüt-Tor den 1:0-Sieg sicherte.

„Entertainer“ mit Bodenhaftung

Doch der Nationalstürmer definiert sich längst nicht nur über Tore: „Ohne mich mit Diego und Neymar vergleichen zu wollen: Auch ich will ein Entertainer sein. Fußball ist Unterhaltung, ein Spektakel im besten Fall, und ich will Dinge tun, die man sonst nicht zu sehen bekommt“, sagte Woltemade dem „Stern“. Als Spieler sucht der Aufsteiger das Spektakel und bleibt dennoch auf dem Boden – stets mit dem Ziel, sich weiter zu verbessern und an seinen Stärken zu feilen.

Gut möglich, dass der deutsche Shootingstar auch in Leverkusen seinen markanten Siegerjubel – ein mit beiden Händen geformtes „W“ – zeigt und mit wichtigen Punkten im Gepäck in seine neue Wahlheimat zurückkehrt. Bei seinem ersten Einsatz für Newcastle auf deutschem Boden kann der Stürmer seine Klasse erneut unter Beweis stellen und damit nicht nur die Werkself fordern, sondern auch die Fans bestens unterhalten.