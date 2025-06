Zwei Duelle lieferten sich Deutschland und Italien erst bei einer U21-EM, beide Male holte die DFB-Auswahl am Ende den Titel. 2009 gab es im Halbfinale einen 1:0-Sieg (Torschütze Andreas Beck), 2017 verloren Serge Gnabry und Co. 0:1 in der Vorrunde. Die Bilanz insgesamt aus deutscher Sicht: Fünf Siege, drei Unentschieden, zwei Niederlagen.

Bei der EM 2023 in Rumänien und Georgien war für Italien wie auch für die DFB-Auswahl überraschend in der Vorrunde Endstation. Im Anschluss an das Turnier übernahm Carmine Nunziata das Traineramt - und implementierte den italienischen Catenaccio. In der EM-Quali gab es in zehn Spielen lediglich vier Gegentore, auch bei der Endrunde in der Slowakei kassierte Italien erst einen Gegentreffer (beim 1:1 gegen Spanien zum Gruppenabschluss).

Topstar der Mannschaft ist Wilfried Gnonto von Leeds United. Mit neun Toren und sechs Assists hatte der 1,70 m große Rechtsaußen maßgeblichen Anteil am Premier-League-Aufstieg der Mannschaft von Trainer Daniel Farke. 13 A-Länderspiele hat Gnonto bereits absolviert und dabei sogar Geschichte geschrieben: Am 14. Juni 2022 traf er beim 2:5 gegen Deutschland in Mönchengladbach mit 18 Jahren und 222 Tagen als jüngster Spieler in der Geschichte der Squadra Azzurra.

Mit fünf Titeln ist die italienische U21 zusammen mit Spanien Rekord-Europameister, der letzte Triumph liegt allerdings schon 21 Jahre zurück. Damals gewann Italien das Finale im Ruhrstadion in Bochum mit 3:0 gegen Serbien und Montenegro - auch dank eines Treffers von Roma-Legende Daniele de Rossi.

Rekordspieler der Azzurrini ist kein geringerer als Andrea Pirlo. In seinen 37 Spielen erzielte er 15 Tore, ist damit auch geteilter Rekordtorschütze. Der ehemalige Mittelfeldstar holte 2000 mit den Junioren den EM-Titel, sechs Jahre später wurde er mit der A-Nationalmannschaft in Deutschland Weltmeister.