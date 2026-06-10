Der Nationalspieler hat eine schwierige Saison bei Newcastle United hinter sich. In einem Interview wehrt er sich nun gegen Kritik.
10.06.2026 - 06:51 Uhr
Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade fühlt sich nach seiner ersten Saison in der englischen Premier League ungerecht beurteilt. „Von mir wird in jedem Spiel ein Tor oder eine Vorlage erwartet. Wenn ich aber nicht im Angriff spiele, ist es für mich deutlich schwieriger, in die torgefährlichen Räume zu kommen“, sagte der 24-Jährige von Newcastle United im stern-Interview und ergänzte: „Die Wucht der Kritik und die damit verbundene Unruhe um meine Person haben mich schon überrascht.“