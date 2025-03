Wenn selbst die ungewohnten Dinge gelingen, ist das oft ein Indiz für einen besonderen Tag. Nick Woltemade rundete seinen Auftritt für die deutsche U 21 mit einer ebensolchen überraschenden Aktion ab: einem Kopfballtor. Für seine Lufthoheit ist der Stürmer des VfB Stuttgart trotz seiner fast zwei Meter Körpergröße ja eigentlich nicht bekannt, im Testspiel gegen Spanien schraubte er sich aber mit einer Selbstverständlichkeit in die Höhe und nickte zum 3:1-Endstand ein – mit schmunzelnden Grüßen im Anschluss an Trainer Antonio da Silva: „Der Toni sagt immer, ich kann nicht köpfen.“

Der Gegenteil-Beweis bildete den Schlusspunkt eines Glanztages für den Stuttgarter Profi, der aus einer namhaft besetzten Mannschaft um Mainz-Stammkraft Paul Nebel oder England-Profi Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion) herausragte. Als „mit Abstand besten Mann auf dem Platz“ lobte ihn der frühere Stuttgarter Spieler und Trainer Markus Babbel als TV-Experte in Sat 1: „Das hat alles Hand und Fuß, was er macht. Das ist schon bemerkenswert.“

Erster Dreierpack der Karriere

Zum ersten Mal überhaupt erzielte Woltemade in seiner Profikarriere dabei drei Tore in einem Spiel. Das erste? Typisch für den 23-Jährigen, der erst seinen Gegenspieler tunnelte und dann ballgewandt über den Torhüter chippte. Das zweite? Eher schmucklos aus kurzer Distanz aus der Drehung. Das dritte? Ungewohnt mit Köpfchen. „Die Tore zwei und drei freuen mich noch mehr“, sagte Woltemade. „Es sind typische Stürmertore. Ich habe viel daran gearbeitet beim VfB, dass ich in die Räume komme, in denen Tore passieren.“

Beim VfB nimmt er längst eine wichtige Rolle ein: Nick Woltemade (links) mit Trainer Sebastian Hoeneß. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

An der richtigen Positionierung habe er viel gefeilt – sich einerseits fallen zu lassen und stetig am Spiel teilzunehmen, andererseits aber auch immer wieder in die Mittelstürmerposition nach vorne zu stoßen. Wie es der Mittelstürmer des FC Bayern eben auch Woche für Woche tut: „Ich habe mir viel bei Harry Kane abgeschaut. Da kann man als Stürmer viel sehen.“

Das Testspiel gegen Spanien war nun ein weiteres Ausrufezeichen in einer seit Wochen anhaltenden starken Phase. „Die Entwicklung ist sehr schnell gegangen“, sagt der Stürmer selbst, der zu Saisonbeginn noch eine Nebenrolle beim VfB hatte und nicht für die Champions League nominiert worden war. „Ich habe aber auch viel dafür getan und viel Vertrauen von den Verantwortlichen beim VfB bekommen. Sie haben es mir leicht gemacht.“

Inzwischen ist sogar von einem Interesse des FC Bayern die Rede. Woltemade aber verfügt über einen langfristigen Vertrag beim VfB bis 2028 ohne Ausstiegsklausel, fühlt sich wohl in Stuttgart – und steht ohnehin erst einmal vor einem Sommer im Nationaltrikot. Nur: in welchem?

Im Juni steht das Final Four in der Nations League für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann an, der schon im Vorfeld der März-Länderspiele über Woltemade nachgedacht hatte. Zugleich wartet auf die U 21 die Europameisterschaft, die der Stuttgarter fest im Blick hat: „Ich will sehr gerne die U-21-EM spielen. Ich habe jetzt zwei Jahre in der Truppe hier mitgespielt. Die macht unglaublich Spaß und hat mir auch geholfen in schlechteren Zeiten, in denen ich im Verein nicht so viel gespielt habe.“

Ein Hintertürchen hat er aber im Blick, Stichwort Terminkalender: Das Finale der Nations League steigt am 8. Juni, die U-21-EM startet für die deutsche Mannschaft am 12. Juni. „Es ist ja auch beides möglich“, sagt Woltemade, „ich habe auch genug Power dafür.“