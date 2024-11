Angreifer mit Messer: Ex-Wolfsburg-Star in New York attackiert

Bei einem Spaziergang mit Freunden wurde es für den ehemaligen dänischen Nationalspieler brenzlig.

red/sid 27.11.2024 - 14:01 Uhr

Schockmoment auf Reisen: Der ehemalige Bundesliga-Profi Nicklas Bendtner ist in New York gewaltsam überfallen worden. Wie die britische Boulevard-Zeitung The Sun berichtet, wurde der 36-jährige Däne vergangene Woche auf einer belebten Straße der Upper West Side von einem Angreifer mit einem Messer attackiert. Bendtner selbst blieb unversehrt, einer seiner Begleiter wurde allerdings verletzt und musste im Krankenhaus behandelt.