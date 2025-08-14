Nicole Schilling ist seit August stellvertretende Generalinspekteurin der Bundeswehr. In ihrem ersten Interview spricht sie über die schwierige Personallage und über Aufbruchstimmung.
14.08.2025 - 00:01 Uhr
Anfang August hat Nicole Schilling einen neuen Posten angetreten. Sie ist nun stellvertretende Generalinspekteurin. Damit ist sie die erste Frau, die diesen Posten bekleidet - wie schon häufiger in ihrer Karriere. Gleich zu Beginn ihrer neuen Verwendung gibt es zudem eine weitere Besonderheit: Während Generalinspekteur Carsten Breuer im Urlaub ist, steht mit Schilling eine Frau an der Spitze der Streitkräfte. Auch das ist eine Premiere.