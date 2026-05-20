Im Pullover von Nicole Hoffmeister lebt ein kleines Känguru. Die Tierpark-Leiterin hat das verwaiste Jungtier aufgenommen. Ein Rund-um-die Uhr-Job mit hohem Niedlichkeits-Faktor.
20.05.2026 - 04:15 Uhr
Abensberg - In der Bauchtasche ihres flauschigen Pullovers hat Tierpark-Chefin Nicole Hoffmeister einen putzigen Gast einquartiert: das wenige Monate alte Känguru-Mädchen Elli. Nach dem Tod der Känguru-Mutter hat Hoffmeister die Rolle der Ersatz-Mama übernommen. Tag und Nacht ist das Junge bei ihr, wird gefüttert und gekuschelt. Wenn die Tierpark-Chefin aus Niederbayern ausnahmsweise keine Zeit hat, springt ihr Ehemann ein und kümmert sich um Elli.