In einem Haus in Niederbayern finden Polizisten Anfang Februar die mumifizierte Leiche einer alten Frau. Was bisher bekannt ist.

red/dpa 12.02.2026 - 12:30 Uhr

Nach dem Fund einer stark mumifizierten Leiche in einem Haus in Niederbayern wird wegen Betrugsverdachts gegen die Tochter der Toten ermittelt. Die Leiche habe schätzungsweise mehrere Jahre in dem Haus in Ruhmannsfelden (Landkreis Regen) gelegen, teilte die Polizei nach der Obduktion mit. Wie lang genau die Leiche vor dem Fund Anfang Februar in dem Haus lag, blieb unklar.