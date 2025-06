Wie im vergangenen Jahr unterliegen die Oilers den Florida Panthers in der Finalserie um den Stanley Cup. Leon Draisaitls Traum platzt erneut. Nach Deutschland kommt der Pokal trotzdem.

red/dpa 18.06.2025 - 11:10 Uhr

Nico Sturm reckte den Stanley Cup als letzter Spieler der Florida Panthers in die Höhe. Mit einem überlegenen 5:1 gegen die Edmonton Oilers gewann der deutsche Nationalspieler schon zum zweiten Mal in seiner Karriere die wichtigste Eishockey-Trophäe der Welt. Sein Landsmann Leon Draisaitl dagegen muss nach einer weiteren bitteren Enttäuschung weiter auf die Erfüllung seines größten sportlichen Traums warten: Wie im vergangenen Jahr scheiterte Edmonton an den Panthers, dieses Mal nach sechs von sieben möglichen Partien.