Niederlage gegen Borussia Dortmund Verpasste Großchance
Im Kampf um die Champions-League-Plätze hat der VfB Stuttgart die Gelegenheit verpasst, einen großen Schritt zu machen, findet unser Redakteur Philipp Maisel.
Im Kampf um die Champions-League-Plätze hat der VfB Stuttgart die Gelegenheit verpasst, einen großen Schritt zu machen, findet unser Redakteur Philipp Maisel.
In Bad Cannstatt ist Wundenlecken angesagt. Stuttgart hat am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Dortmund mit 0:2 (0:0) verloren – und das nach einem Auftritt, der bis zur 90. Minute vor Dominanz nur so strotzte. Alle relevanten Statistiken sprachen klar für den VfB, der allerdings aus der deutlichen Überlegenheit kaum zwingende Tormöglichkeiten generieren konnte.