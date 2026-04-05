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Niederlage gegen Borussia Dortmund Verpasste Großchance

Niederlage gegen Borussia Dortmund: Verpasste Großchance
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Frust pur: Deniz Undav kam beim Spiel des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund zu keiner Torchance. Foto: AFP

Im Kampf um die Champions-League-Plätze hat der VfB Stuttgart die Gelegenheit verpasst, einen großen Schritt zu machen, findet unser Redakteur Philipp Maisel.

Sport: Philipp Maisel (pma)

In Bad Cannstatt ist Wundenlecken angesagt. Stuttgart hat am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Dortmund mit 0:2 (0:0) verloren – und das nach einem Auftritt, der bis zur 90. Minute vor Dominanz nur so strotzte. Alle relevanten Statistiken sprachen klar für den VfB, der allerdings aus der deutlichen Überlegenheit kaum zwingende Tormöglichkeiten generieren konnte.

 

So führte der VfB am Ende etwa in Sachen Torschüssen mit 13:5. Doch wenn man genauer hinschaut, dann herrschte Gleichstand bei den direkten Torschüssen mit jeweils drei Versuchen. Und der xG-Wert der Schwaben lag bei nur 0,67 – was das Problem des VfB an diesem Abend vor 60.000 Zuschauern offenbarte: Wer keine wirklich guten Torchancen generiert, der kann eben auch nicht treffen.

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Und wer denkt, dass ein Spiel nach 90 Minuten beendet ist, der wird meist dafür bestraft. Beide Dortmunder Treffer fielen in der Nachspielzeit und stellten die Begegnung komplett auf den Kopf. So blieb den geschlagenen Stuttgartern am Ende nur der geknickte Gang in die Katakomben, verbunden mit dem hadernden Blick auf die Tabelle. Denn klar ist, dass der VfB eine auf dem Silbertablett servierte Großchance im Kampf um die Champions-League-Plätze verpasst hat.

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Durch die Hoffenheimer Niederlage gegen Mainz betrug der Vorsprung auf die Kraichgauer vor der Partie bereits drei Punkte und sechs Tore. Ein Sieg – egal in welcher Höhe - hätte ein komfortables Polster bedeutet. Selbst ein Punktgewinn bei einem Unentschieden wäre ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Doch so bleibt am Ende wieder einmal nur die Gewissheit, dass der VfB nach einem wichtigen Spiel, wie zuletzt in Porto, mit leeren Händen dasteht.

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