Nick Woltemade spielt - und er vergibt mehrere Großchancen. Gegen den FC Bayern wird er besonders im Fokus stehen.
09.08.2025 - 19:07 Uhr
Nick Woltemade und der VfB Stuttgart haben sich eine Woche vor dem brisanten Supercup gegen Bayern München noch nicht in Topform präsentiert. Bei seiner Generalprobe unterlag der VfB im Duell der Pokalsieger gegen den FC Bologna am Samstag 0:1 (0:1) und wirkte dabei besonders vor der Pause geschwächt von harten Trainingseinheiten. Von der Spielfreude des Sieges gegen den FC Toulouse (6:0) eine Woche zuvor war erst in der zweiten Halbzeit etwas zu sehen.