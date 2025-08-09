Nick Woltemade spielt - und er vergibt mehrere Großchancen. Gegen den FC Bayern wird er besonders im Fokus stehen.

Nick Woltemade und der VfB Stuttgart haben sich eine Woche vor dem brisanten Supercup gegen Bayern München noch nicht in Topform präsentiert. Bei seiner Generalprobe unterlag der VfB im Duell der Pokalsieger gegen den FC Bologna am Samstag 0:1 (0:1) und wirkte dabei besonders vor der Pause geschwächt von harten Trainingseinheiten. Von der Spielfreude des Sieges gegen den FC Toulouse (6:0) eine Woche zuvor war erst in der zweiten Halbzeit etwas zu sehen.

Woltemade vergab vor 42.000 Zuschauern zwei Großchancen (17./67.), schoss ein Abseitstor (56.) und rieb sich ansonsten in Zweikämpfen auf. Den Eckball zum 0:1 durch Martin Vitik (32.) verlängerte er unfreiwillig mit dem Kopf.

Augen beim Supercup auf Woltemade

Beim Supercup werden viele Augen auf Woltemade gerichtet sein, denn Bayern München hat sich bisher vergeblich darum bemüht, den Nationalstürmer zu verpflichten. Ein 50-Millionen-Euro-Angebot war dem VfB Medienberichten zufolge zu wenig, um überhaupt in ernsthafte Verhandlungen zu treten.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hat das Thema daher vorerst ad acta gelegt. "Wir haben, glaube ich, genug dazu gesagt. Wir haben uns um den Spieler bemüht, Stuttgart hat nicht signalisiert, reden zu wollen. Damit ist die Sache für uns vom Tisch", sagte Eberl nach dem Münchner Härtetest gegen Tottenham Hotspur (4:0). red/