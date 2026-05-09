Das deutsche Tischtennis-Team der Frauen hat eine starke WM gespielt. Nur die Krönung fehlt am Ende. Im Halbfinale ist Japan zu stark.
09.05.2026 - 13:16 Uhr
London - Die deutschen Tischtennis-Spielerinnen haben das Endspiel der Team-Weltmeisterschaften in London verpasst. Sabine Winter, Ying Han und Nina Mittelham verloren im Halbfinale mit 0:3 gegen den WM- und Olympia-Zweiten Japan. Eine Medaille hatten die Europameisterinnen von 2025 schon vor diesem Spiel sicher. Bei großen Tischtennis-Turnieren wird Bronze an beide Halbfinal-Verlierer vergeben.