In der Nachspielzeit platzt der Traum der deutschen Fußballerinnen um den ganz großen Wurf bei den Olympischen Spielen. Das Team muss sich den USA geschlagen geben.

red/dpa 06.08.2024 - 20:38 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen spielen bei den Olympischen Spielen um die Bronzemedaille. Das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch verlor in Lyon das Halbfinale gegen die USA mit 0:1 (0:0, 0:0) nach Verlängerung. Den entscheidenden Treffer für den Rekord-Weltmeister erzielte Sophia Smith in der 95. Minute. Bereits in der Vorrunde hatte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes mit 1:4 gegen die USA verloren.