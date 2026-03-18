Nach dem Aus in der Königsklasse richtet Bayer Leverkusen die volle Konzentration auf den Endspurt in der Bundesliga. Trainer Hjulmand erklärt nach der Niederlage bei Arsenal, was ihm Hoffnung macht.
18.03.2026 - 12:50 Uhr
London - Über seine starke Leistung gegen den FC Arsenal konnte sich Bayer Leverkusens Torwart Janis Blaswich kaum freuen. Zu tief saß nach dem 0:2 der Frust über das verpasste Champions-League-Viertelfinale. "Wir hatten einfach keinen Sahnetag", haderte Blaswich, bevor er das Spiel abhakte und den Blick nach vorn richtete. "Die Bundesliga ist jetzt enorm wichtig und da müssen wir gegen Heidenheim den richtigen Schritt in die richtige Richtung machen."