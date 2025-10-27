Die niederländische Hauptstadt hat Geburtstag - und das wird gefeiert. Mit königlichen Gästen, einer riesigen Torte und vielen Superlativen.
27.10.2025 - 10:54 Uhr
Amsterdam - Mit einer gigantischen Torte und einem Konzert feiert Amsterdam seinen 750. Geburtstag. Bürgermeisterin Femke Halsema schnitt um 7.50 Uhr morgens auf dem Dam, dem zentralen Platz der Stadt, eine 75 Meter lange Torte an. Die rekordverdächtige Creme-Schnitte war verziert mit dem Wappen und Farben der Stadt: rot und weiß. Torten-Stücke wurden in allen Stadtteilen verteilt. Außerdem wird im gesamten Stadtgebiet mit Musik und Ausstellungen das Jubiläum gefeiert.