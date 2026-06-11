Bei dem schweren Verkehrsunfall in den Niederlanden, bei dem ein Auto in eine Schülergruppe auf Fahrrädern gerast ist, ist ein drittes Kind ums Leben gekommen. Zuvor waren bereits zwei weitere Kinder und ein Erwachsener gestorben, teilte die Polizei mit, die von einem "heftigen Unfall" sprach.

dpa 11.06.2026 - 20:01 Uhr

Vogelwaarde - Bei dem schweren Verkehrsunfall in den Niederlanden, bei dem ein Auto in eine Schülergruppe auf Fahrrädern gerast ist, ist ein drittes Kind ums Leben gekommen. Zuvor waren bereits zwei weitere Kinder und ein Erwachsener gestorben, teilte die Polizei mit, die von einem "heftigen Unfall" sprach.