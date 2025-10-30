Die Niederlande haben gewählt. Der Rechtspopulist steht vor einer Niederlage. Wahlsieger ist der Linksliberale Rob Jetten.
30.10.2025 - 02:18 Uhr
Den Haag - Der Rechtspopulist Geert Wilders hat nach einer Hochrechnung bei der Parlamentswahl in den Niederlanden verloren und ist nicht länger stärkste Kraft. Nach der Hochrechnung des Wahldienstes der niederländischen Nachrichtenagentur ANP wird die linksliberale Partei D66 mit 27 der 150 Sitze im Parlament stärkste Kraft. Die Partei für die Freiheit (PVV) von Wilders aber erreicht nur 25 Sitze - 12 weniger als noch vor zwei Jahren.