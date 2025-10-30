Die Niederlande haben gewählt – und der linksliberale Rob Jetten fährt mit seiner Partei D66 große Gewinne ein. Der 38-Jährige ist voller Elan und hat ein großes Vorbild.
30.10.2025 - 11:20 Uhr
Den Haag - Ein Generationenwechsel steht an in den Niederlanden: Der 38 Jahre alte Linksliberale Rob Jetten hat beste Aussichten, neuer Regierungschef zu werden – der jüngste in der Geschichte des Landes. Mit Elan und Optimismus hat er seiner Partei, der linksliberalen D66, zu großem Stimmenzuwachs verholfen.